Il suo responsabile l’ha soffocata sedendosi sopra di lei durante una violenta aggressione | Jessica McLaughlin muore mentre il colpevole fugge

Un tragico episodio scuote Hollywood, California: Jessica McLaughlin, giovane dipendente di 7-Eleven, perde la vita in circostanze drammatiche e misteriose. La sua storia solleva interrogativi inquietanti sulla violenza sul posto di lavoro e sulla fuga del colpevole. Un caso che sta facendo tremare la comunitĂ e richiede risposte chiare per fare luce su questa tragica vicenda. La veritĂ deve emergere, per onorare la memoria di Jessica e garantire giustizia.

Giallo sulla morte di una dipendente della catena di minimarket 7-Eleven a Hollywood, in California. La 26enne Jessica McLaughlin avrebbe perso la vita, dopo che “il suo responsabile l’ha soffocata, sedendosi sopra di lei durante una violenta aggressione”, così riporta il Daily Mail. La McLaughlin ha subito traumi cranici dopo essere stata aggredita dal suo capo durante un’accesa discussione alla fine del turno, ha riferito la sua famiglia a KTLA – Los Angeles and Southern California News. Hanno affermato che il responsabile, il cui nome non è stato reso noto, avrebbe lanciato una bottiglia alla McLaughlin, l’ha bloccata a terra e poi “si è seduto sopra di lei e non le ha permesso di respirare”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Il suo responsabile l’ha soffocata, sedendosi sopra di lei durante una violenta aggressione”: Jessica McLaughlin muore mentre il colpevole fugge

