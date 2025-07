Jonathan David day | tutti i retroscena da Torino e perché è il colpo perfetto per i bianconeri Quali sono ora le prossime mosse di calciomercato – VIDEO di Marco Baridon

Il trasferimento di Jonathan David alla Juventus segna una svolta nel calciomercato estivo: un colpo strategico e ambizioso per i bianconeri. Dopo settimane di trattative intense, l’attaccante canadese ha varcato il confine italiano, pronto a lasciare il segno. Ma quali sono i retroscena di questa operazione e le prossime mosse della Vecchia Signora? Scopriamolo nel video di Marco Baridon, tra analisi e anticipazioni.

di Marco Baridon Jonathan David day: retroscena e prossime mosse – VIDEO di Marco Baridon sul primo giorno in bianconero dell'attaccante canadese. (inviato al J Medical) – È il giorno di Jonathan David in casa Juventus! L'attaccante canadese, dopo settimane di trattative, è ufficialmente approdato in Italia per iniziare la sua avventura con i bianconeri. L'operazione che ha portato David a Torino ha avuto il suo momento clou con l'arrivo a Malpensa, dove il giocatore è stato accolto con entusiasmo dai tifosi bianconeri. Subito dopo l'atterraggio, Jonathan David si è diretto verso il J Medical di Torino per sottoporsi alle visite mediche, un passaggio cruciale prima della firma definitiva del contratto con la Juventus.

