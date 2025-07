Da Sace e Unciredit 25 mln a Manucor per ampliare lo stabilimento casertano

Il Sud Italia conferma il suo ruolo di protagonista nell’innovazione e nello sviluppo industriale, attirando investimenti nazionali e internazionali. Sace e UniCredit scendono in campo con un finanziamento da 45 milioni di euro a favore di Manucor Spa, azienda leader nel settore plastico. Questa operazione testimonia come il Mezzogiorno continui a essere una terra di opportunità, favorendo la crescita e il progresso economico.

Il Sud Italia si conferma terra di innovazione e attrazione industriale italiana e estera. UniCredit rafforza il proprio impegno al fianco delle imprese che scelgono di investire nel Mezzogiorno, strutturando una nuova operazione finanziaria a sostegno dello sviluppo industriale in Campania. Il finanziamento, dell’importo massimo di 45 milioni di euro, è destinato a Manucor Spa, controllata italiana del gruppo bulgaro Plastchim-T e tra i principali produttori europei di film Bopp per il packaging alimentare. L’operazione – realizzata in sinergia tra UniCredit Italia (capofila) e UniCredit Bulbank, con garanzia Sace – rientra in un programma di investimenti da 66 milioni di euro nel biennio 2025-26 per l’ampliamento del sito produttivo di Sessa Aurunca in provincia di Caserta. 🔗 Leggi su Ildenaro.it