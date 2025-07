Mercato San Severino 1,5 mln di euro di finanziamento per l’efficientamento energetico della Scuola Media San Tommaso d’Aquino

Mercato San Severino si distingue ancora una volta nel campo dell’efficienza energetica, con un finanziamento di 15 milioni di euro destinato alla scuola media San Tommaso d’Aquino. Dopo il successo del progetto per la scuola dell’infanzia e primaria di Sant’Angelo, ora l’obiettivo è trasformare anche il plesso San Tommaso in un edificio ‘ad energia quasi zero’, riducendo al minimo il consumo e promuovendo un futuro sostenibile.

Un nuovo finanziamento per l'efficientamento energetico di edifici pubblici a Mercato S.Severino. Dopo quello ricevuto per la Scuola dell'Infanzia e Primaria di Sant'Angelo, un altro plesso scolastico del territorio, l' istituto San Tommaso d'Aquino, si prepara a diventare un plesso 'ad energia quasi zero' -ovvero un edificio ad altissima prestazione energetica in cui il fabbisogno molto basso o quasi nullo è coperto in misura significativa da energia prodotta da fonti rinnovabili- grazie al finanziamento da 1,5 milioni di euro riconosciuto al Comune da parte del GSE (Gestore Servizi Energetici).

