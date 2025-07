Calhanoglu all’Al-Hilal? Ederson il sostituto! Un retroscena su Rios – SM

Il futuro di Hakan Calhanoglu resta avvolto nell’incertezza. Al momento, secondo quanto riportato da SportMediaset, non ci sono sviluppi concreti, ma la situazione potrebbe cambiare rapidamente. IN USCITA – Il Galatasaray continua a sognare il ritorno del regista turco in patria, ma ha preso atto del forte inserimento dell’ Al Hilal di Simone Inzaghi. Il tecnico italiano, che ha sempre avuto grande fiducia nel numero 20 dell’Inter, lo vorrebbe con sé nella sua nuova avventura in Arabia Saudita. E il club saudita potrebbe avere le risorse per accontentare le richieste dell’Inter, che ha fissato il prezzo per il cartellino di Calhanoglu a 30 milioni di euro. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Calhanoglu all’Al-Hilal? Ederson il sostituto! Un retroscena su Rios – SM

