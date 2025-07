Dall'Italia all'Argentina per conoscere i nonni | 4 morti intossicati da monossido salvo bimbo di 2 anni

Dall'Italia all'Argentina, un viaggio di speranza e ricordi, spezzato dalla tragedia che ha colpito una famiglia a Buenos Aires. Quattro vite spezzate e un bimbo di soli 2 anni miracolosamente salvo, il suo desiderio di conoscere i nonni rimasto vivo nel cuore di tutti. Una vicenda che ci ricorda quanto sia fragile la vita e quanto l’amore familiare possa essere un faro di speranza anche nei momenti più bui. Continua a leggere.

Tragedia in Argentina, dove AndrĂ©s De Nastchokine, 43 anni e residente a Genova, è morto insieme alla moglie, alla figlia di 4 anni e ai genitori nella casa di quest'ultimi a Villa Devoto (Buenos Aires) a causa del monossido di carbonio. Unico sopravvissuto il figlio minore, di quasi tre anni: volevano farlo conoscere ai nonni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

