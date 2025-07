Distributore esplode a Roma | è dramma molte persone coinvolte Il video dell’esplosione

Un drammatico episodio scuote Roma nella mattina del 4 luglio: un'esplosione all’interno di una pompa di benzina in via Gordiani ha causato panico e caos in diverse zone della città. Il forte boato e le immagini choc hanno coinvolto molte persone, lasciando un bilancio ancora da chiarire. La capitale si riscopre sotto shock mentre le autorità indagano sulle cause di questa terribile esplosione. Restate con noi per aggiornamenti dettagliati.

Un forte boato ha scosso la mattinata dei romani poco dopo le 8 di giovedì 4 luglio. Il rumore, violento e improvviso, è stato avvertito in numerosi quartieri della capitale. Le prime informazioni parlano di una esplosione avvenuta all’interno di una pompa di benzina in via Gordiani, a Villa De Sanctis, nel quartiere di Centocelle, zona est di Roma. Leggi anche: Devastante esplosione nel palazzo: bilancio drammatico La deflagrazione ha provocato un’enorme nube di fumo nero, visibile anche a chilometri di distanza. Dalle prime immagini e testimonianze raccolte sul posto, un fungo di fuoco si è sollevato sopra la struttura, lasciando impietriti residenti e passanti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Distributore esplode a Roma: è dramma, molte persone coinvolte. Il video dell’esplosione

In questa notizia si parla di: esplosione - distributore - esplode - roma

Esplosione nella notte a Borgaro Torinese: i ladri cercano di colpire il distributore automatico di 'gratta e vinci' - Nella notte tra il 1° e il 2 giugno, Borgaro Torinese è stata scossa da un'esplosione che ha lasciato i residenti increduli.

ESPLODE IMPIANTO DI GPL A ROMA. UN BOATO SENTITO IN TUTTA LA CITTÀ Per cause ancora da accertare poche ore fa un’esplosione micidiale ha fatto saltare in aria un distributore di GPL a Roma, in zona Villa Gordiani nel quartiere Prenestino. Ci s Vai su Facebook

Esplode un distributore a Roma Feriti un vigile del fuoco, operatori del 118 e alcuni passanti. Danni a palazzi vicini. Chiusa la fermata metro C Teano. #Roma #Esplosione #Prenestino #Vigilidelfuoco #Emergenze #Cronaca #Benzina #GPL #Centocelle Vai su X

Esplode distributore di benzina a Roma, boato sentito in tutta la città: almeno 29 feriti; Roma, esplode un distributore di benzina: sale il numero dei feriti, 21 in ospedale. Diversi abitanti colpiti dai vetri in frantumi; Roma, esplode pompa di benzina.

Esplode un distributore a Roma, l'incendio visto dall'elicottero dei Vigili del Fuoco - (Agenzia Vista) Roma, 04 luglio 2025 Una violentissima esplosione si è verificata a Roma nel quartiere Prenestino Labicano, nei pressi della fermata Teano della Metro C. Segnala msn.com

Esplode distributore di benzina a Roma, boato sentito in tutta la città: almeno 28 feriti - L'incidente, avvenuto intorno alle 8:20 di venerdì mattina, sarebbe stato provocato dal distacco di una pompa di una cisterna durante il rifornimento dell'impianto di distribuzione. msn.com scrive