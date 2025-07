Benessere il miglior chirurgo plastico al mondo è italiano

L’eccellenza italiana in chirurgia plastica conquista il palcoscenico globale: il Prof. Pietro Gentile, stimato Professore all’Università di Roma "Tor Vergata", è stato insignito del titolo di miglior chirurgo plastico al mondo secondo l’AD Scientific Index. Un traguardo che sottolinea la qualità e l’innovazione della medicina italiana, riconoscendo il talento di un'eccellenza internazionale. Questa conquista rafforza la reputazione dell’Italia come leader nel settore e apre nuove strade per il futuro della chirurgia estetica.

Roma, 4 lug. - L'eccellenza italiana nella medicina conquista un nuovo primato mondiale. Secondo l'ultima classifica internazionale stilata dall'agenzia di ranking scientifico Alper-Doger (AD Scientific Index), il Prof. Pietro Gentile, Professore Associato di Chirurgia Plastica presso l'Università di Roma "Tor Vergata", è stato riconosciuto come il miglior chirurgo plastico al mondo. La selezione ha coinvolto oltre 1.200 scienziati, provenienti da 221 nazioni e affiliati a più di 24.500 istituzioni accademiche. Il docente dell'Università di "Tor Vergata" non è nuovo a riconoscimenti di rilievo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Benessere, il miglior chirurgo plastico al mondo è italiano

In questa notizia si parla di: miglior - chirurgo - plastico - mondo

Si è spento nella mattinata di ieri, nella sua abitazione a #Genova, all’età di 76 anni, il professor Pier Luigi #Santi, noto #chirurgo plastico ed ex primario presso l’Ospedale Policlinico San Martino del capoluogo ligure. Prima di questo incarico, aveva guidato la Vai su Facebook

Benessere, il miglior chirurgo plastico al mondo è italiano; È morto Marco Gasparotti, il chirurgo plastico dei vip: ha ritoccato anche Maria De Filippi e Paola Perego; E' morto Marco Gasparotti, il chirurgo plastico dei vip.

Il miglior chirurgo plastico al mondo è italiano - Secondo l’ultima classifica internazionale stilata dall’agenzia di ranking scientifico Alper- Da dire.it

Medicina, per Alper-Doger è l'italiano Pietro Gentile il miglior chirurgo plastico al mondo - E' Pietro Gentile, professore associato di Chirurgia plastica all'Università di Roma Tor Vergata, il miglior chirurgo plastico al mondo nella Chirurgia plastica ... Scrive iltempo.it