Come una bomba Esplosione al Prenestino i feriti sono decine | due gravi

Un'esplosione devastante nel quartiere Prenestino di Roma ha scatenato il panico: 35 persone sono rimaste ferite, due delle quali in modo grave. L'incidente al distributore di benzina e GPL ha provocato un'onda d'urto che ha coinvolto civili e forze dell'ordine, lasciando dietro di sé un senso di inquietudine e urgenza. La città si stringe attorno alle vittime mentre si cercano le cause di questa tragica esplosione.

Sono complessivamente 35 i feriti nell'esplosione del distributore di benzina e gpl avvenuta stamani nel quartiere Prenestino, a Roma. Di questi, fa sapere la Questura sul posto, 17 sono civili e 18 sono membri forze dell'ordine, di cui 11 appartenenti alla Polizia di Stato. Tra i feriti civili, due sono in condizioni gravi. Dopo essere stati trasportati all'ospedale Casilino, sono stati trasferiti al Sant'Eugenio. La violenta esplosione ha scosso questa mattina il quartiere, in via dei Gordiani. Secondo le prime ricostruzioni, l'esplosione sarebbe stata innescata da un camion che ha urtato una conduttura, causando una perdita di gas. 🔗 Leggi su Iltempo.it