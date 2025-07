Cagliari due cadaveri recuperati in mare davanti al Poetto e alla Sella del Diavolo | indagano i carabinieri

Una scoperta inquietante scuote Cagliari: due corpi, una donna e un uomo, sono stati rinvenuti nel mare davanti al Poetto e alla Sella del Diavolo. Mentre i carabinieri avviano le indagini, l’intera comunità si interroga su questa drammatica vicenda. La polizia locale e la Guardia Costiera collaborano per fare luce su quanto accaduto, ma ancora molti interrogativi rimangono senza risposta. La verità emergerà solo con il prosieguo delle indagini.

Due corpi sono stati recuperati in mare a Cagliari nella mattina di oggi, venerdì 4 luglio. Si tratta di una donna e un uomo. Il primo cadavere è stato avvistato davanti alla spiaggia del Poetto, a circa 60 metri dalla battigia, dalla polizia locale che ha segnalato il fatto alla Guardia Costiera. La motovedetta lo ha recuperato e trasportato davanti alla banchina della Capitaneria in piazza Deffenu. Si tratta di una donna di circa 70-75 anni non ancora identificata e vestita in abiti leggeri ma non in costume da bagno. Ancora in corso, invece, il recupero del cadavere di un uomo davanti al promontorio della Sella del Diavolo, non lontano dal Poetto.

