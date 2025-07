I Pozzolis divorziano | addio ai Ferragnez 2.0

L'amatissima Pozzolis Family si scioglie: Alice Mangione e Gianmarco Pozzoli annunciano il divorzio, sconvolgendo fan e follower. La loro storia, un simbolo di famiglia moderna, si interrompe qui, lasciando incertezza sul futuro sui social. Come affronteranno questa nuova fase? Il mondo digitale attende con curiosità e emozione il loro prossimo capitolo, pronto a scrivere nuove pagine di autenticità e riscoperta personale.

Alice Mangione e Gianmarco Pozzoli, famosi per la loro Pozzolis Family si separano: l'annuncio sconvolge, come proseguir√† il lavoro sui social?. 🔗 Leggi su Ildifforme.it ¬© Ildifforme.it - I Pozzolis divorziano: addio ai Ferragnez 2.0

In questa notizia si parla di: pozzolis - divorziano - addio - ferragnez

Chiara Ferragni divorzia da Fabio Maria Damato: Me ne sono andato, non mi hanno licenziato; Chiara Ferragni, novità in azienda: lascia il suo ex Riccardo Pozzoli; Pozzolis divorziano: è la fine di un'era?.

L'addio pacifico dei Ferragnez, presto l'istanza di separazione consensuale - People - Agenzia ANSA - I Ferragnez puntano a un addio pacifico e di separarsi in modo consensuale, con Chiara che pur di chiudere senza intavolare battaglie con Fedez, è disposta a tutto. Riporta ansa.it

Addio dei Ferragnez, istanza di separazione - Il Fatto Quotidiano - Puntano a un addio pacifico i Ferragnez: una separazione consensuale, con Chiara Ferragni che pur di chiudere senza intavolare battaglie con Fedez è disposta a tutto. Si legge su ilfattoquotidiano.it