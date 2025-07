Elisa Isoardi tra passato lavoro e libertà | La foto con Salvini? Ho sbagliato

Elisa Isoardi si prepara a fare il suo grande ritorno su Rai 1 con "Bar Centrale", un innovativo programma che riporta il calore e l'autenticità dei circoli di paese. Con un tocco di familiarità e un occhio attento alle storie della gente, Elisa promette di raccontare le notizie attraverso gli occhi di chi le vive quotidianamente. Un progetto nato dalla sua passione per il dialogo autentico, che la rende ancora più vicina al pubblico.

Elisa Isoardi è pronta a rientrare nel palinsesto di Rai 1 con Bar centrale, nuovo programma di cui sarà anche autrice. “Faremo un riassunto delle notizie della settimana – spiega in un’intervista al Corriere della Sera – con collegamenti da bar e circoli di paese per ascoltare chi le notizie le vive sulla pelle ”. Un’idea che nasce da lontano: “Il contatto con la gente comune me l’ha insegnato mia nonna”. Nel corso dell’intervista, la conduttrice racconta un curioso aneddoto del passato: “A Uno Mattina, con Franco Di Mare, ospitammo un uomo con il saio che poi sarebbe diventato Papa Leone XIV. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it