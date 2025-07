In Un posto al sole si balla latino americano

un silenzio gelido e uno sguardo carico di dolore. In un mondo dove la passione si mescola a tradimenti non ancora consumati, le donne di Un Posto al Sole dimostrano che la forza di una donna può risiedere anche nel lasciar parlare il cuore, piuttosto che la rabbia. E così, tra danza e drammi, si svela un altro intreccio di emozioni che tiene incollati gli spettatori.

E’ un atteggiamento tipico delle donne tradite: anziché prendersela col marito fedifrago, si scagliano contro l’amante. Come se fosse lei ad averlo rubato alla fedeltà di coppia, e non lui a romperla. Pronte a riprendere lui caduto nel peccato da una tentatrice. In Upas accade alla moglie di Gagliotti che, scoperto il tradimento (che nei fatti non è ancora avvenuto), si precipita a casa di Elena per insultarla, trovando però ad accoglierla solo Marina che raccoglie la confidenza. Nel frattempo ritorna da Berlino anche Micaela, che forse non se n’era mai andata. E scoperto che la gemella si è finta lei, si scaglia con tutte le sue furie. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - In Un posto al sole si balla latino americano

