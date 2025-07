Esplosione a Roma incendio in distributore benzina | diversi feriti alcuni gravi LIVE

Una violenta esplosione ha scosso Roma questa mattina in via dei Gordiani, causando paura e scompiglio tra cittadini e forze dell'ordine. L’incidente, attribuito a un guasto all’impianto di GPL, ha provocato numerosi feriti, alcuni gravi, e la distruzione di vetri e finestre nelle vicinanze. La zona è stata prontamente sequestrata mentre le operazioni di soccorso sono ancora in corso. Seguiteci per aggiornamenti in tempo reale su questa drammatica notte.

Paura a Roma per una forte esplosione a un distributore di carburante che si √® verificata stamani in via dei Gordiani. Diverse le persone soccorse, alcune gravi. Tra i feriti agenti di polizia, passanti e inquilini, colpiti dai vetri rotti delle abitazioni.¬†Il direttore regionale dei vigili del fuoco del Lazio: ‚ÄúEsplosione causata da un ‚Äėblif da gpl‚Äô, un guasto all‚Äôimpianto del gas, paragonabile a una bomba‚ÄĚ.¬†L'area √® stata sequestrata, aperta un'indagine per lesioni colpose. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it ¬© Tg24.sky.it - Esplosione a Roma, incendio in distributore benzina: diversi feriti, alcuni gravi. LIVE

‚ÄúCome un bombardamento‚ÄĚ. Le testimonianze di soccorritori e residenti dopo l'esplosione a Roma - Un‚Äôesplosione violentissima ha scosso Roma questa mattina, lasciando dietro di s√© un‚Äôimmagine di devastazione e panico.

