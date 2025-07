Prato | evasioni record dal carcere 6 indagati due sono agenti

A Prato, le recenti evasioni dal carcere hanno spezzato ogni record, con ben sei indagati tra cui due agenti di polizia penitenziaria. Cinque tentativi di fuga in poco più di un anno, un detenuto recidivo catturato in poche ore e sospetti di negligenza che scuotono il sistema penitenziario. Un episodio che solleva pesanti interrogativi sulla sicurezza e la gestione delle strutture detentive, e che richiede immediati interventi.

Cinque evasioni in poco più di un anno, un detenuto recidivo catturato in poche ore, e due agenti della polizia penitenziaria finiti sotto inchiesta per presunte negligenze