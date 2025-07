Canale 5 I Viaggi del Cuore con Don Davide torna in Tunisia

Il viaggio de I Viaggi del Cuore con Don Davide torna in Tunisia, una terra di antiche tradizioni, spiritualità e meraviglie naturali. Djerba, simbolo di convivenza e interculturalità, si rivela un luogo speciale dove popoli e fedi si incontrano in armonia. Un’avventura che ci invita a scoprire la ricchezza di un Paese che incanta e ispira, dimostrando che il cuore può unire le diversità in un abbraccio di pace e rispetto.

Roma, 4 lug. (askanews) - Si conclude in Tunisia la stagione de I Viaggi del Cuore, con una puntata che racconta un Paese ricco di storia, spiritualità e bellezza. Una terra di incontri e convivenze, dove il Mediterraneo accoglie popoli, culture e fedi diverse, da secoli intrecciate nel rispetto reciproco. Il viaggio si svolge a Djerba, isola emblematica della Tunisia, dove la presenza cristiana, musulmana ed ebraica ha dato vita a un modello di coabitazione unico. La chiesa di San Giuseppe, la moschea Fadhloun e la sinagoga di El Ghriba testimoniano un dialogo silenzioso ma profondo, fatto di gesti quotidiani e memoria condivisa. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Canale 5, I Viaggi del Cuore con Don Davide torna in Tunisia

In questa notizia si parla di: tunisia - viaggi - cuore - canale

Cosa vedremo nella prima puntata in #Tunisia con I viaggi del cuore? Ecco un'anticipazione... A domenica 8:50 #Canale5 Vai su Facebook

Canale 5, I Viaggi del Cuore con Don Davide torna in Tunisia; Televisione: Canale 5, tornano dal 17 maggio “I Viaggi del Cuore” con don Davide Banzato; Canale 5, I Viaggi del Cuore alla scoperta della Val di Fassa.

Canale 5, I Viaggi del Cuore con Don Davide torna in Tunisia - Si conclude in Tunisia la stagione de I Viaggi del Cuore, con una puntata che racconta un Paese ricco di storia, spiritualità e bellezza. Scrive quotidiano.net

Canale 5, I Viaggi del Cuore alla scoperta della Val di Fassa - Il 21 giugno 2024, il programma ha ottenuto il Premio Moige, consegnato a Roma nell'Aula dei Gruppi Parlamentari della Camera ... Come scrive msn.com