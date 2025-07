Tartarughe al cinema | trama cast e finale del film su Sky Cinema Due

Tartarughe all’infinito, diretto da Hannah Marks, è un emozionante film del 2024 ispirato dal bestseller di John Green, ora disponibile su Sky Cinema Due. Questa pellicola offre uno sguardo profondo e visivamente coinvolgente sulla lotta interiore di un’adolescente affetta da disturbo ossessivo-compulsivo, toccando temi universali di crescita e resilienza. Scopri la trama, il cast e il finale di questa storia toccante che lascia il segno.

Il film Tartarughe all’infinito, diretto da Hannah Marks, rappresenta un’intensa opera cinematografica del 2024, ispirata dal bestseller di John Green. Questa pellicola si distingue per il suo approccio profondamente intimo e visivamente coinvolgente, affrontando temi come la lotta interiore di un’adolescente affetta da disturbo ossessivo-compulsivo. Disponibile su Sky Cinema Due, con una durata di circa 111 minuti, si configura come un’opera che invita alla riflessione e alla comprensione delle sfide psicologiche giovanili. regia, produzione e interpreti principali del film Tartarughe all’infinito. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it