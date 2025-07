Bimbo rischia di annegare alla piscina pubblica di Arezzo

Un grave incidente questa mattina alla piscina pubblica di Arezzo: un bambino, dopo uno svenimento in acqua, rischiava di annegare. La pronta intervento di soccorritori e autorità ha evitato il peggio, trasportando il piccolo in ospedale in codice giallo. Un episodio che riaccende l’attenzione sulla sicurezza delle strutture pubbliche e la necessità di vigilanza costante. Restiamo vicini alla famiglia in attesa di aggiornamenti su questo accaduto che poteva avere conseguenze drammatiche.

AREZZO – Bimbo rischia l’annegamento in piscina dopo uno svenimento. È successo questa mattina (4 luglio) poco prima delle 11,20 alla piscina pubblica di via Cognaia. Il bimbo, per motivi da capire, è svenuto in acqua e ha perso conoscenza. Sul posto l’auto medica di Arezzo, la Croce Bianca con mezzo Blsd e la polizia per accertare eventuali responsabilità . Il bimbo è stato portato in codice giallo all’ospedale San Donato di Arezzo.  . 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

