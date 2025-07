Mamma in auto con la figlia si sente male e si schianta in autostrada | incidente sull'A2 Salerno-Reggio Calabria

Un tragico incidente sull'A2, poco prima dell'uscita di Battipaglia, ha coinvolto una madre e sua figlia, che si sono sentite male mentre erano in auto. La scena è stata rapidamente presa in carico da pompieri, forze dell'ordine, 118 e volontari, portando le ferite delle due donne in ospedale. Un episodio che ricorda l'importanza della prudenza e della preparazione in viaggio. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli di questa vicenda.

