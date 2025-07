Ucraina colloquio Zelensky-Trump su armi per Kiev | Berlino si mobilita e ipotizza acquisto Patriot da Usa

In un contesto di tensioni crescenti, il colloquio telefonico tra Zelensky e Trump apre nuovi scenari sulla consegna di armi a Kiev, mentre Berlino valuta l’acquisto di Patriot dagli USA. La decisione degli Stati Uniti di limitare le forniture alimenta incertezza e discussioni internazionali. L’Ucraina si trova al centro di una partita diplomatica complessa, con alleanze che si rafforzano e strategie in evoluzione: il futuro del conflitto potrebbe cambiare improvvisamente.

Donald Trump ha accettato di sentire telefonicamente Volodymyr Zelensky per un nuovo tentativo di mediazione sul conflitto russo ucraino. Tre giorni fa la casa Bianca ha annunciato lo stop all’invio di determinati armamenti a Kiev, tra cui i Patriot per la difesa aerea e alcuni missili. Una notizia che ha mandato in confusione l’Ucraina, che . 🔗 Leggi su Ildifforme.it