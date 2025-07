I manager italiani al Campus École The Skill in Corsica

L'estate italiana si sposta in Corsica per il Campus École The Skill, l’evento imperdibile dedicato alla formazione dei manager italiani. Dal 3 al 6 luglio, tra spiagge e mare cristallino, professionisti e docenti di eccellenza si confrontano su temi cruciali come comunicazione strategica, media training e gestione delle crisi. Un’occasione unica per aggiornarsi in un contesto stimolante, dove apprendimento e relax si incontrano, rafforzando le competenze e le reti professionali.

Roma, 4 lug. (askanews) - Anche quest'anno l'appuntamento estivo più atteso per la formazione dei manager italiani si fa sulle spiagge francesi. È in corso, infatti, dal 3 al 6 luglio il Campus École The Skill, la summer school dedicata alla comunicazione strategica, al media training, al crisis e reputation management che si svolge in Corsica, nel dipartimento della Haute Corse. Docenti di eccezione per quella che è stata concepita come una "vacanza-studio" con alternanza tra momenti di studio e approfondimento e altri di svago e divertimento. Tre le lezioni che caratterizzano questa seconda edizione: l'amministratore delegato di Sogin, Gian Luca Artizzu, tra i più apprezzati al vertice delle aziende di Stato, spiegherà come "persone e numeri sono ingredienti fondamentali e vincenti per un'impresa", mentre il presidente di MBDA Italia, Giuseppe Cossiga, stimolerà i partecipanti al corso sulla "sfida della complessità" che si pone quotidianamente di fronte a un manager. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - I manager italiani al Campus École The Skill in Corsica

