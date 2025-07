I Fantastici Quattro | Gli Inizi un fumetto tie-in svela le origini della squadra Galactus si mostra nel nuovo spot

Preparati a immergerti nell’universo dei Fantastici Quattro: Gli Inizi, il nuovo fumetto tie-in che svela le origini della squadra leggendaria. Questo emozionante prequel ci conduce tra avventure e misteri, mentre Galactus fa la sua sorprendente comparsa nel recente spot televisivo. Un passo avanti nella narrazione, che ci permette di intravedere il volto del Divoratore di Mondi e di scoprire cosa si cela dietro la sua imponente presenza. La verità sta per essere svelata…

È stato pubblicato un nuovo spot televisivo per I Fantastici Quattro: Gli Inizi, che rivela forse la nostra migliore occhiata finora al Galactus di Ralph Ineson. Nel video, la telecamera si allarga abbastanza da permetterci di vedere un po’ del volto del Divoratore di Mondi, prima di mostrare la sua figura imponente mentre cammina per New York. Vediamo anche la Cosa barbuta, e il promo fa un lavoro, osiamo dire, fantastico nel promuovere questo film come un’avventura epica. Diamo anche un’occhiata a I Fantastici Quattro: Gli Inizi #1, il fumetto tie-in di prossima uscita del film, scritto da Matt Fraction e illustrato da Mark Buckingham. 🔗 Leggi su Cinefilos.it