Wimbledon la modella Hasanovic è lì per Sinner?

Il gossip impazza. Jannik Sinner, più volte, in queste settimane ha spiegato di essere single. Eppure non si placano le voci sul suo conto e su una possibile relazione. Si parla, and esempio, ancora della modella danese Leila Hasanovic. L'ex di Mick Schumacher era già stata avvistata tra gli spalti del Roland Garros durante la finale e ora è apparsa, come testimonia la sua pagina Instagram a Wimbledon. I due erano stati fotografati qualche settimana fa, insieme proprio in Danimarca. Ora i contenuti social postate dalla Hasanovic, in compagnia di Thérèse Hellström, fondatrice di La Mode Agency, e Victoria Garber, anche lei modella danese gettano ulteriori sospetti.