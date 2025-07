David Juventus al J Medical il primo bagno di folla per il nuovo attaccante bianconero | la GALLERY infiamma i tifosi sui social

Il debutto di Jonathan David con la Juventus ha fatto infiammare i social: il primo bagno di folla al J Medical testimonia l’entusiasmo dei tifosi, impazienti di vedere il nuovo attaccante in azione. L’arrivo del canadese, arrivato a Torino a zero, segna un momento storico per i bianconeri. Le immagini e le emozioni di questo primo giorno promettono grandi emozioni per il futuro della Vecchia Signora, che si appresta a scrivere un nuovo capitolo di successo.

David Juventus, al J Medical il primo bagno di folla – FOTO e GALLERY del primo giorno in bianconero del canadese arrivato a zero. Il tanto atteso arrivo di Jonathan David alla Juventus è finalmente realtà. Il giovane attaccante canadese è sbarcato a Torino e si è diretto al J Medical, il centro medico della Juve, per sottoporsi alle visite mediche. Un passo fondamentale per l’ufficializzazione del suo trasferimento, che lo legherà al club bianconero per i prossimi anni. L’arrivo di David, svincolatosi dal Lille, è stato accolto con grande entusiasmo dai tifosi presenti al centro medico, che hanno avuto la possibilità di vedere da vicino il nuovo volto dell’attacco bianconero. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - David Juventus, al J Medical il primo bagno di folla per il nuovo attaccante bianconero: la GALLERY infiamma i tifosi sui social

JONATHAN #DAVID È AL J MEDICAL Iniziano le visite mediche del primo colpo di #calciomercato della #Juventus! Ecco l’accoglienza dei tifosi al suo arrivo @BaridonMarco Vai su X

È il giorno di David: le prime immagini del nuovo attaccante della Juventus Jonathan David è atterrato in mattinata a Malpensa. Ora si dirigerà J|Medical per le visite di rito, prima della firma sul contratto che lo legherà alla Juventus. @giovannialban Vai su Facebook

