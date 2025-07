Ruba un motorino a Bologna | 17enne intercettato grazie agli Airpods

A Bologna, un 17enne è stato intercettato grazie alla tecnologia degli AirPods mentre tentava di rubare due motorini in pochi minuti. La sua bravata è finita sotto gli occhi attenti della Polizia di Stato, che ha prontamente intervenuto e denunciato il giovane. Un episodio che dimostra come innovazione e vigilanza siano alleati fondamentali nella lotta ai reati giovanili. La vicenda ci ricorda quanto sia prezioso l’uso intelligente della tecnologia per garantire la sicurezza di tutti.

Bologna, 4 luglio 2025 – Un 17enne è stato sorpreso dalla Polizia di Stato a rubare due motorini in pochi minuti ed è stato rintracciato grazie agli AirPods. Per lui, ragazzo italiano di origini straniere, è scattata anche la denuncia. Due furti (il secondo non completato). Due furti: la polizia l'ha sorpreso mentre tentava di rubare un motorino, ma ne aveva già sottratto un altro poco prima. Il primo furto, avvenuto in zona via Putti, è stato scoperto e tracciato grazie agli AirPods dimenticati nel vano sottosella dal legittimo proprietario, che ha seguito in tempo reale lo spostamento del mezzo rubato.

