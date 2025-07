Ora meno distributori di gpl Parte la polemica green sull' esplosione a Roma

Complici gli "eventi climatici estremi", Legambiente chiede più mezzi pubblici e auto elettriche in nome della "sicurezza". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Ora meno distributori di gpl". Parte la polemica green sull'esplosione a Roma

