Anche la Roma vuol rifondare il settore giovanile | avanza il progetto della Next Gen

La Roma si prepara a rivoluzionare il proprio settore giovanile con il progetto Next Gen, trasformando l’idea di una squadra B in realtà concreta in soli due anni. Ma c’è un ostacolo da superare: la mancanza di un campo di gioco adeguato. Ostia o Latina potrebbero essere le possibili location, entrambe con il potenziale di dare nuova vita alla filosofia delle giovani promesse giallorosse. La sfida è lanciata.

Negli ultimi mesi la creazione di una squadra B è passata da semplice idea a progetto concreto (da lanciare in due anni). Manca però un campo di gioco: ipotesi Ostia o Latina?.

