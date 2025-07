Le influenze neo dada e nouveau réaliste delle pittosculture miniaturizzate di Golsa Golchini aprono uno sguardo innovativo sulla realtà, sfidando le convenzioni e invitando a una riflessione profonda. Attraverso una lente distorta e poetica, l’artista trasforma ogni dettaglio in un messaggio, rivelando come percepiamo emozioni, esistenza e relazioni con l’ambiente. È un viaggio tra sensibilità e provocazione, dove la piccola scala diventa grande nel suo significato.

Il punto di vista sul mondo si modifica sulla base della lente attraverso cui ciascuno sceglie di osservare tutto ciò che ruota intorno; a maggior ragione negli artisti questo concetto si amplifica poiché determina il tipo di aspetto espressivo delle opere prodotte e che svelano anche il modo in cui percepiscono il rapporto tra emozione, esistenza e relazione con l’ambiente circostante da cui ricevono le sensazioni e gli stimoli essenziali per la spinta creativa. In alcuni casi la superficie bidimensionale della tela non è sufficiente a dare sfogo a un impulso bisognoso di entrare in stretto contatto con la materia, utilizzata dunque come struttura tanto quanto come aspetto realizzativo in cui incidere il punto di vista sulla relazione tra il vivente e il vissuto, tra la grandezza del circostante e l’esiguità di un essere umano che non smette mai di voler approfittare al massimo del suo passaggio nell’esistenza. 🔗 Leggi su Lopinionista.it