calciomercato inter il barcellona fa sul serio per dumfries

Il calciomercato infiamma le discussioni dei tifosi nerazzurri: il Barcellona si prepara a sfidare l’Inter per Denzel Dumfries, con una clausola rescissoria da 25 milioni valida solo per club esteri fino al 15 luglio. La prossima mossa potrebbe cambiare radicalmente il futuro del difensore olandese e della stessa squadra meneghina. La lotta sul mercato si fa sempre più accesa, e tutto sembra ancora aperto.

Inter, Dumfries in bilico: il Barcellona tenta la clausola da 25 milioni L'Inter si trova a un bivio con Denzel Dumfries, il cui futuro potrebbe essere lontano da Milano. Una clausola rescissoria da 25 milioni di euro, valida solo per club esteri fino al 15 luglio, attira l'interesse del Barcellona.

