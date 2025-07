WWE | Zoey Stark aggiorna i fan ecco quando potremmo rivederla in azione

Gli appassionati di WWE sono in trepidante attesa di rivedere Zoey Stark in azione. Dopo un infortunio al ginocchio e un intervento chirurgico, la combattente ha finalmente condiviso una buona notizia: il suo ritorno è più vicino di quanto si pensi. Mentre i fan sognano incontri epici come quello tra Asuka e Stark, il momento tanto atteso si avvicina, e presto vedremo la guerriera tornare sul ring con tutta la grinta che la contraddistingue.

Zoey Stark ha subito un infortunio al ginocchio durante l’episodio di RAW del 19 maggio e si è sottoposta a un intervento chirurgico una settimana dopo. Mentre i fan si chiedono quando tornerà in azione, Stark ha finalmente rivelato una tempistica per il suo ritorno sul ring. Road Dogg ha scritto su Twitter che Asuka è la sua wrestler preferita e che gli piacerebbe vederla affrontare una Zoey Stark in piena forma in un match di 25 minuti, dicendo: “Asuka è la mia preferita!! Mi piacerebbe vederla contro una @ZoeyStarkWWE in salute per 25 minuti #WomensWrestling”. Zoey Stark ha risposto entusiasta, dichiarandosi pronta per la sfida: “Certo che sì, facciamolo!! Che ne dici tra circa 8 mesi? ”. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: Zoey Stark aggiorna i fan, ecco quando potremmo rivederla in azione

