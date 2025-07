Wesley nel mirino la Roma insiste | il piano di Massara

Mentre luglio si accende di trattative e strategie, la Roma intensifica i suoi sforzi per rafforzare la rosa e puntare in alto. Con Wesley nel mirino e il piano di Massara che prende forma, i giallorossi sono determinati a elevare il livello della squadra, inseguendo obiettivi ambiziosi in Europa e in Italia. La sfida è aperta: riuscirà la Roma a sorprendere tutti?

Il mese di luglio inizia ad entrare nel vivo, con la Roma che lavora per puntellare la sua rosa. I giallorossi sono consapevoli di dover alzare il tasso tecnico dell’organico, per poter competere tra Europa League e Serie A. Gian Piero Gasperini ha chiesto alla dirigenza rinforzi di spessore, con l’obiettivo di centrare il traguardo della qualificazione in Champions League. Il direttore sportivo Frederic Massara starebbe sedendo a più tavoli, con il focus che andrebbe alle corsie esterne. Più nello specifico, a destra servirebbe un nome in grado di ereditare il posto da titolare, rimasto vacante dopo che Alexis Saelemaekers è tornato al Milan. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Wesley nel mirino, la Roma insiste: il piano di Massara

