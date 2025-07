Nicola Pietrangeli ricoverato al Gemelli | in ospedale gli comunicano la morte del figlio Giorgio

Una notizia sconvolgente scuote il mondo dello sport e della cultura italiana: Nicola Pietrangeli, leggendario tennista e icona degli anni Sessanta, si trova ricoverato al Gemelli, mentre gli viene comunicata una perdita devastante, quella del figlio Giorgio, 59 anni, noto anche per essere stato uno dei pionieri del surf in Italia negli anni Ottanta. Un dolore immenso che mette in evidenza la fragile bellezza della vita.

Giorgio Pietrangeli, 59 anni, era malato da tempo. Era stato uno dei primi campioni italiani di surf negli anni Ottanta. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it ¬© Xml2.corriere.it - Nicola Pietrangeli ricoverato¬† al Gemelli: in ospedale gli comunicano la morte del figlio Giorgio¬†

In questa notizia si parla di: pietrangeli - nicola - ricoverato  - gemelli

Nicola Pietrangeli sa cosa potrebbe succedere a Sinner: “L’italiano purtroppo non √® uno sportivo” - Nicola Pietrangeli, icona del tennis italiano, lancia un avvertimento a Jannik Sinner riguardo le sfide nel mondo sportivo.