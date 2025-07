Nicola Pietrangeli in ospedale | la drammatica notizia mentre è ricoverato

Una giornata drammatica scuote il mondo dello sport italiano. Nicola Pietrangeli, leggenda vivente del tennis, è ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma per accertamenti medici, mentre nel suo cuore si consuma una tragica perdita: la scomparsa del figlio Giorgio, avvenuta proprio in ospedale dopo una lunga malattoria. Un dolore immenso per uno dei miti più amati. La sua forza e il suo spirito resteranno un esempio di resilienza e speranza.

È una delle figure più amate e iconiche del tennis italiano. Nicola Pietrangeli, 91 anni, da qualche giorno si trova ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma per una serie di accertamenti medici. Ma la notizia più dura non è arrivata da un referto, bensì da un lutto: proprio all’interno dell’ospedale, l’ex campione ha appreso la tragica scomparsa del figlio Giorgio, morto a 59 anni dopo una lunga malattia. Giorgio Pietrangeli era stato un grande atleta a sua volta. Campione di surf negli anni Ottanta, è stato uno dei pionieri italiani di questa disciplina. Ha rappresentato l’Italia con la maglia azzurra agli Europei di Forte dei Marmi del 1985, ai Mondiali di Portorico del 1988 e agli Europei in Portogallo nel 1989, anno in cui ha conquistato anche il titolo italiano a Viareggio. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Nicola Pietrangeli in ospedale: la drammatica notizia mentre è ricoverato

