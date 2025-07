Quando ci si trova | il viaggio musicale di chiamamifaro in ‘Lost & Found’

Quando si uniscono musica e emozioni, nasce il viaggio di chiamamifaro in "Lost & Found". Questo nuovo EP rappresenta un passaggio fondamentale nella sua crescita artistica, dopo l’esperienza ad Amici e il tour in auto tra chilometri e firme. Un progetto più maturo, consapevole e focalizzato, che promette di catturare l’attenzione di chi ascolta e di lasciare il segno. Scopriamo insieme questo percorso ricco di sentimento e autenticità.

Si intitola Lost & Found il nuovo EP di chiamamifaro, che arriva dopo l’esperienza ad Amici e dopo «2600 chilometri in macchina per il firmacopie». Un progetto importante per la cantautrice: «Secondo me – ci dice – aggiunge un mattoncino a quanto costruito negli ultimi anni. È un lavoro più consapevole, più a fuoco rispetto al passato. Credo che sarà sempre così: quando ci si trova, si stringe il cerchio e la lente d’ingrandimento». Lost & Found è un disco che chiamamifaro definisce «libero». «Per la prima volta – confessa – mi sono fidata delle mie idee fino in fondo. Mi rappresenta e suona esattamente come volevo». 🔗 Leggi su Funweek.it

In questa notizia si parla di: chiamamifaro - lost - found - trova

Dopo Amici, ecco il nuovo Ep di Chiamamifaro: “Lost & Found” esce il 6 giugno - Dopo il successo di "Amici", Chiamamifaro, l'artista bergamasca Angelica Gori, annuncia il suo nuovo EP "Lost & Found", in uscita il 6 giugno.

Hai mai avuto bisogno di staccare da tutto… e ritrovarti nella musica? Giovedì 19 giugno alle 18.00, Chiamamifaro arriva a ELNÒS Shopping per uno speciale mini live e firmacopie del suo nuovo EP Lost&Found. Questa è la tua chance per portare a casa l’ Vai su Facebook

Dopo l'uscita del suo EP "LOST & FOUND", chiamamifaro è pronta per il via del tour estivo, che anticipa le date invernali nei club #chiamamifaro #LostFound #Tour #Amici24 Vai su X

«Quando ci si trova»: il viaggio musicale di chiamamifaro in ‘Lost & Found’; Chiamamifaro, album Lost & Found: La felicità va cercata e protetta; Lost & Found è il nuovo EP di chiamamifaro.

Angelica Gori, in arte Chiamamifaro, presenta il suo nuovo album “Lost & Found” e riflette sulla carriera - Angelica Gori, in arte Chiamamifaro, presenta il suo nuovo album "Lost & Found", riflettendo sul percorso artistico e personale che l'ha portata a scrivere in italiano dopo l'esperienza in Inghilterra ... Scrive ecodelcinema.com

Chiamamifaro: "Voglio che la mia musica arrivi prima del mio cognome" - Intervistata da Vanity Fair, Chiamamifaro parla del suo nuovo album 'Lost & Found' e dell'evoluzione del suo rapporto con la musica. Secondo serial.everyeye.it