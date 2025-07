Incendio a Terricciola | le fiamme nella frazione di Morrona l’appello del sindaco

Terricciola è stata sconvolta da un vasto incendio a Morrona, che ha minacciato la vegetazione e le colture locali. L’allarme è scattato alle 13.30 di venerdì 4 luglio, coinvolgendo subito soccorritori e vigili del fuoco. La comunità si stringe intorno alle autorità, che lavorano senza sosta per domare le fiamme. È un esempio di come, in situazioni di emergenza, il senso di solidarietà si rafforza.

Terricciola, 4 luglio 2025 – Paura nel territorio comunale di Terricciola, nella frazione di Morrona, per un incendio che ha attaccato la vegetazione e i campi e che si è mostrato subito di grossa estensione. Accade intorno alle 13.30 di venerdì 4 luglio. Sono stati alcuni abitanti della zona a dare l'allarme. Il dispositivo di emergenza è scattato subito, con l'intervento di una squadra della Croce rossa e di tre squadre dei vigili del fuoco. Il Comune ha provveduto alla chiusura di due strade: via di Taneto e via della Cascina p er motivi di sicurezza. Ad aggiornare i cittadini, via Facebook, il sindaco Matteo Arcenni coni alcuni video.

