Bollo auto dal 2026 si cambia | le nuove regole su pagamento fermo e passaggi di proprietà

Dal 2026, il bollo auto si trasforma: addio alle rate e benvenuta l’unica soluzione di pagamento annuale. Questa novità coinvolgerà anche i veicoli soggetti a fermo amministrativo, mentre il superbollo manterrà le sue regole. Un cambiamento che influirà sulla gestione delle spese automobilistiche, semplificando o complicando la vita ai proprietari? Scopriamo insieme cosa aspettarci e come prepararsi a questa nuova fase.

Dal 2026 il bollo auto cambia per i nuovi veicoli: non si potrà infatti più pagare a rate, mensili o semestrali, ma in un'unica soluzione. Novità anche per i veicoli sottoposti a fermo amministrativo, mentre resta invariato il superbollo. 🔗 Leggi su Fanpage.it