Basket femminile | domani al via gli Europei Under 18 a La Palma L’Italia apre l’estate delle giovanili

Domani a La Palma, nelle Canarie, prende il via l’emozionante avventura degli Europei Under 18 femminili di basket, un evento che segna l’inizio dell’estate delle giovanili italiane. Con tutte e sei le rappresentative nazionali impegnate nella Divisione A, si apre un torneo tra le migliori squadre continentali. L’Italia, desiderosa di affermarsi, affronta questa sfida con passione e determinazione, pronta a scrivere un nuovo capitolo di successi.

L’Italia apre ufficialmente il percorso delle sue selezioni nazionali giovanili anche nell’estate 2025. Tutte e sei le rappresentative, tra settore maschile e femminile, si trovano nella Division A delle competizioni continentali. In pratica, giocano con le squadre migliori. Da domani, in particolare, a La Palma, nelle Canarie, si giocheranno gli Europei Under 18 femminili dei quali è detentrice la Francia, che ha vinto la scorsa edizione a Matosinhos, Portogallo, con il punteggio di 80-70 sulla Spagna. La squadra azzurra sarà guidata da Luca Andreoli, coach classe 1990 che ha ormai un vissuto già importante tra A1 e A2, in particolare tra Lucca e Costa Masnaga con una parentesi a Pistoia, e che dal 2023 è in pianta stabile nel giro degli allenatori delle Nazionali, nel suo caso appunto Under 18. 🔗 Leggi su Oasport.it