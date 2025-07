Violento scontro tra bus carichi di persone ad Atene | 47 feriti tra cui molti minori 3 gravi

Un grave incidente scuote Atene: due autobus, pieni di passeggeri, si sono scontrati violentemente, lasciando 47 feriti, tra cui numerosi minori. La tragedia, avvenuta mentre molti giovani stavano andando al mare, evidenzia le criticità della sicurezza stradale in città . Le autorità stanno ancora indagando sulle cause dell’incidente, ma nel frattempo la comunità si stringe intorno alle vittime. Continua a leggere per scoprire i dettagli di questa drammatica vicenda.

"Purtroppo la maggior parte dei feriti sono giovani che in quel momento stavano andando a fare il bagno", hanno dichiarato le autorità locali. Secondo le prime informazioni, i due autobus viaggiavano nella stessa direzione quando è avvenuto l’impatto venerdì mattina. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: feriti - violento - scontro - carichi

