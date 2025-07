Backpack Hero e Figment gratis su Epic Games | ecco i requisiti di sistema

Se sei pronto a vivere emozionanti avventure estive, non perdere questa occasione unica: fino al 10 luglio 2025, Epic Games ti regala Backpack Hero e Figment, due titoli imperdibili per gli appassionati di roguelike e giochi psichedelici. Scaricarli è facile e gratuito, basta un account Epic Games Store e il gioco è assicurato sul tuo PC. Ecco tutto quello che devi sapere per approfittarne subito!

