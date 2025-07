Esplosione a Roma in un distributore Gpl la fuga di gas il boato | 27 feriti uno è grave Case evacuate Il Papa | Prego per loro

Un'enorme esplosione scuote Roma: un distributore di GPL esplode alle prime luci dell’alba, provocando un boato che si è sentito da Eur a Trieste. Sono 27 i feriti, uno in condizioni gravissime, e molte case evacuate. Il Papa prega per tutti loro. Mentre il sindaco Gualtieri e il Presidente Mattarella si mobilitano, la città si stringe intorno alle vittime di questa tragedia improvvisa e devastante.

A Roma scoppia un distributore di benzina. L'allarme è scattato alle 8.18 di oggi. L'esplosione sentita distintamente dall'Eur al quartiere Trieste. Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri in via dei Gordiani. La telefonata di Mattarella.

“Come un bombardamento”. Le testimonianze di soccorritori e residenti dopo l'esplosione a Roma - Un’esplosione violentissima ha scosso Roma questa mattina, lasciando dietro di sé un’immagine di devastazione e panico.

