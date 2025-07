Calcio femminile la classifica del girone dell’Italia agli Europei La Spagna spaventa per la differenza reti

L’Italia del calcio femminile si presenta con slancio agli Europei 2025, iniziando con una vittoria cruciale contro il Belgio e aprendo le porte a un cammino promettente verso i quarti di finale. La nostra Nazionale mostra determinazione e talento, ma attenzione alla sorprendente Spagna, che spaventa la classifica per la differenza reti. Nell’altro incontro in Svizzera, la Spagna ha...

L’Italia ha esordito con una bella vittoria agli Europei 2025 di calcio femminile, sconfiggendo il Belgio per 1-0 grazie al gol di Caruso. La nostra Nazionale ha intrapreso nel miglior modo possibile il proprio cammino in questa rassegna continentale e ha compiuto un passo importante verso la qualificazione ai quarti di finale, riservata alle prime due classificate dei quattro gironi. Nell’altro incontro di giornata in Svizzera, la Spagna ha travolto il Portogallo con un perentorio 5-0. Le Campionesse del Mondo hanno inscenato un’autentica prova di forza nei confronti delle lusitane e si sono imposte con una mirabolante goleada. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Calcio femminile, la classifica del girone dell’Italia agli Europei. La Spagna spaventa per la differenza reti

