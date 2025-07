Italia U21 Baldini in pole per la panchina | a breve l’incontro con Baldini cosa filtra

L'Italia U21 si prepara a cambiare guida tecnica, con Silvio Baldini in cima alla lista dei papabili. Dopo l’addio al Pescara, il coach toscano potrebbe presto sedersi sulla panchina della nazionale giovanile, un ruolo cruciale per il futuro del calcio italiano. L’incontro tra Baldini e i dirigenti FIGC, previsto a breve, potrebbe svelare le carte e definire il nuovo corso della selezione under 21. Restate sintonizzati per tutti gli aggiornamenti.

Le ultime sul possibile nuovo allenatore dell’Italia U21, con la candidatura di Silvio Baldini dopo l’addio al Pescara. I dettagli La panchina dell’Italia U21 è al centro dell’attenzione in queste ore, con la FIGC che sta valutando il futuro della guida tecnica della selezione giovanile. Come riportato da Gianluca Di Marzio, nella giornata di oggi . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Italia U21, Baldini in pole per la panchina: a breve l’incontro con Baldini, cosa filtra

