Milano caldo infernale in asili e centri estivi | Installati i primi condizionatori Non basta bisogna rimborsare le famiglie

Milano affronta un’estate calda oltre ogni limite, con picchi di temperature che mettono a dura prova bambini e operatori. Nonostante l’installazione dei primi condizionatori, l’emergenza non si ferma: è ora di rimborsare le famiglie colpite da questa ondata di caldo insopportabile. La città si prepara a cambiare rotta, perché nessuno dovrebbe essere lasciato solo di fronte a questa sfida climatica.

Milano, 4 luglio 2025 – La buona notizia è che il caldo torrido dovrebbe avere le ore contate, almeno stando alle previsioni meteo che profilano un weekend di temporali e crollo delle temperature. La cattiva notizia è la situazione che si sono trovati a fronteggiare bambini e personale educativo di nidi e materne e dei centri estivi cittadin i: una situazione infernale che ha scatenato – inevitabilmente – polemiche. Da un lato la preoccupazione e la rabbia dei genitori (che in alcuni casi si sono mossi in autonomia procurando ventilatori per le strutture), dall'altro l'esasperazione del personale educativo, anch'esso sfinito dalle temperature roventi di Pluto.

