Trump ha smesso di aver fretta Putin gongola Zelensky smarrito Europa ammutolita E sui dazi…

In un gioco di potere sempre più complesso, Putin si sente più saldo che mai in Ucraina, mentre Trump sembra aver messo da parte le sue frecciate. Zelensky, invece, cerca alleati tra Europa e America, consapevole che il futuro si decide ora. La partita è aperta e ogni mossa può cambiare gli equilibri: il mondo guarda con attenzione, in attesa di una svolta decisiva.

Un’ora al telefono è servita a Putin per ribadire a Trump che in Ucraina quel che è fatto è fatto e il negoziato dovrà partire dalla presa d’atto che quattro province dell’Ucraina sono state conquistate dalla Russia. Il dittatore russo si sente in sella dopo la decisione americana di sospendere l’invio di missili Patriot a Kiev con la motivazione che si sono assottigliate le scorte. Zelensky ha chiesto un incontro urgente a Ursula von der Leyen. L’Europa beccheggia come una piccola imbarcazione nel mare in tempesta L'articolo Trump ha smesso di aver fretta. Putin gongola, Zelensky smarrito. Europa ammutolita. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Trump ha smesso di aver fretta. Putin gongola, Zelensky smarrito. Europa ammutolita. E sui dazi…

