Juventus è arrivato David | oggi visite mediche e firma sul contratto

La Juventus si prepara a rafforzare il suo reparto offensivo con l’arrivo di Jonathan David, talento canadese classe 2000. Dopo aver superato con successo le visite mediche, il giovane attaccante ha firmato un contratto quinquennale e si appresta a sbarcare a Torino. Con caratteristiche tecniche e personalità adatte al progetto di Tudor, David si inserisce come una delle pedine chiave per il futuro bianconero. Un passo importante per la squadra che mira a riconquistare i vertici del calcio italiano e internazionale.

In arrivo a Torino Jonathan David, attaccante canadese classe 2000: oggi visite mediche e firma di un contratto quinquennale. Jonathan David è atteso oggi in città per i test fisici di rito. L’attaccante canadese, ex Lille, arriva a parametro zero dopo la scadenza del contratto. Il suo profilo convince per caratteristiche tecniche e personali, considerate ideali per l’attacco di Tudor. Nei piani bianconeri, David va ad insediarsi come una delle principali pedine offensive, in attesa di ulteriori sviluppi sul fronte centravanti. Il nodo economico, uno dei più delicati, pare finalmente risolto tra le parti. 🔗 Leggi su Sportface.it

In questa notizia si parla di: david - contratto - visite - mediche

David Juve: il canadese è nell’orbita di quella rivale, anche se vanno risolti quegli aspetti: i dettagli sul contratto e cosa manca alla fumata bianca! - Jonathan David, attaccante canadese del Lille, è nel mirino del Napoli, ma è anche associato alla Juventus.

DAVID È ARRIVATO IN ITALIA L'attaccante canadese è atterrato a Malpensa ed è ora pronto a effettuare le visite mediche alla Continassa. Firmerà poi il contratto che lo legherà alla Juventus #Corrieredellosport #David #Juventus Vai su X

? #Juventus - Lo sbarco in Italia (Milano Malpensa) di Jonathan #David: prime foto con i tifosi per l’attaccante canadese, che adesso raggiungerà Torino per le visite mediche e la firma sul contratto quinquennale con il club bianconero @GiokerMusso Vai su Facebook

David, visite mediche e firma. Retroscena Juve: risparmiati 15 milioni!; Juventus, il giorno di Jonathan David: è arrivato in Italia. Ora visite mediche e firma: il programma; David-Juve, tutto fatto: sistemati gli ultimi dettagli, firmerà per 5 anni.

Juve, ecco David: è sbarcato in Italia, ora le visite mediche - È tutto fatto per il nuovo attaccante della Juve, che è sbarcato a Malpensa e ora viaggerà in direzione Continassa per le visite mediche e la firma sul co ... Da msn.com

David, visite mediche e firma. Retroscena Juve: risparmiati 15 milioni! - Jonathan David approda questa mattina sul pianeta Juventus e dentro di sé cova soltanto una certe ... tuttosport.com scrive