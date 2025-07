Simone de Oliveira celebrata con una nuova moneta da 5 euro | omaggio culturale e simbolico

Un'icona della musica portoghese, Simone de Oliveira, riceve un meritato omaggio con una moneta da 5 euro. Emessa dalla Banca del Portogallo, questa creazione esclusiva celebra il talento e l’eredità di una delle figure più amate dello spettacolo, arricchendo la serie numismatica nazionale. Un simbolo di cultura e orgoglio che rende omaggio a una carriera straordinaria. La moneta rappresenta un ponte tra passato e presente, ricordandoci l’importanza di preservare le nostre radici culturali.

La Banca del Portogallo ha recentemente emesso una nuova moneta commemorativa dal valore nominale di 5 euro, dedicata alla leggendaria cantante e attrice Simone de Oliveira. Si tratta di una creazione esclusiva che non solo celebra una delle figure più iconiche della musica portoghese, ma si inserisce anche nel più ampio contesto della serie numismatica . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

In questa notizia si parla di: simone - oliveira - moneta - euro

Arriva una nuova moneta da 5 euro. Ecco come è fatta; Risparmio e Investimenti.

Arriva una nuova moneta da 5 euro. Ecco come è fatta - La Banca del Portogallo celebra Simone de Oliveira con una nuova moneta da 5 euro. Scrive money.it

Moneta da 7,50 euro: dove è stata coniata, perché questo importo, a cosa serve e come trovarla - Corriere Adriatico - La moneta in realtà non entrerà in circolazione da gennaio ma lo è già dal 20 marzo 2024. Segnala corriereadriatico.it