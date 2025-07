Diogo Jota non poteva volare dopo un problema ai polmoni | tutto quello che sappiamo sull' incidente in cui hanno perso la vita il calciatore e il fratello Sabato i funerali

Il mondo del calcio è rimasto sconvolto dalla drammatica tragedia di Diogo Jota e di suo fratello, vittime di un incidente che ha scosso il Portogallo. Dopo un problema ai polmoni che gli impediva di volare, il calciatore si stava dirigendo al porto di Santander per imbarcarsi verso l'Inghilterra, pronto a riprendere gli allenamenti estivi. Sabato, in un giorno di lutto nazionale, si sono svolti i funerali, segnando una perdita profonda nel cuore dello sport e della comunità.

Erano stati i medici a sconsigliargli di volare. Dopo l’intervento chirurgico ai polmoni, meglio evitare. Ecco perché il calciatore Diogo Jota insieme al fratello André Silva si trovava in auto, nella provincia di Zamora in Spagna, nella notte fra mercoledì e giovedì. Vai su Facebook

