Da Superman a Paul Thomas Anderson passando per l’horror | il finale di 2025 di Warner

Seguire questa scaletta di eventi e produzioni, poiché il 2025 di Warner Bros. Discovery si annunci ancora più ricco di sorprese e innovazione. Dalla potenza degli eroi di Superman all’orrore avvincente di Weapons e The Conjuring, fino all’eleganza artistica di Paul Thomas Anderson con Leonardo DiCaprio: un anno che promette emozioni senza precedenti. Sarebbe però riduttivo limitarsi a una semplice cronaca...

Mentre Superman sta per decollare dai nostri cinema, Warner Bros. Discovery presenta un finale di anno che spazia dall'horror di Weapons e The Conjuring al nuovo film di Paul Thomas Anderson con Leonardo DiCaprio. Una Riccione nel segno di Superman per Warner Bros. Discovery, con tanto di mantelli consegnati al pubblico della Convention di Ciné per la foto di rito a tema di uno dei film più attesi dell'estate. Sarebbe però riduttivo limitarsi a questo titolo per il listino della seconda metà del 2025, che si affida ad almeno altri due brand importanti, al genere e che guarda avanti e ci fa sbirciare a un 2026 in cui individuare almeno due o tre colpi con grande anticipo. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

