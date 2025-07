Sfonda una vetrina per rubare ma arriva la polizia Arrestato un 49enne

Notte movimentata a Firenze: un uomo di 49 anni ha tentato di svaligiare un centro di assistenza fiscale, sfondando una vetrina, ma è stato immediatamente arrestato dalla polizia grazie alla segnalazione di un residente. La scoperta tempestiva e l'intervento rapido hanno evitato il peggio, confermando ancora una volta l'importanza della vigilanza cittadina. La vicenda si conclude con un fermo che sottolinea come la determinazione delle forze dell'ordine sia fondamentale per garantire la sicurezza urbana.

Firenze, 4 luglio 2025 – E’ stato arrestato in flagranza di reato mentre stava tentando di rubare all’interno di un centro di assistenza fiscale in zona Novoli. Il protagonista della vicenda è un uomo di 49 anni di origine marocchina, fermato dalla polizia nella notte tra il 3 e 4 luglio. Ad avvertire gli agenti è stato un residente che aveva udito dei forti rumori di vetro infranto provenire dai locali inferiori dello stabile. Giunti in via di Novoli, i poliziotti hanno notato la porta a vetri d’ingresso del Centro Servizi Novoli divelta e, una volta entrati all’interno per ricostruire l’accaduto, hanno sentito dei rumori provenire dalle stanze adiacenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Sfonda una vetrina per rubare, ma arriva la polizia. Arrestato un 49enne

