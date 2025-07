Una magnifica casa galleggiante immersa nella natura | in vendita a 300mila euro

Immaginate di svegliarvi ogni giorno circondati dalla bellezza della natura, su una casa galleggiante di lusso, un’oasi di pace e serenità. A soli 300mila euro, questa straordinaria abitazione immersa nel verde offre un’esperienza di vita unica, lontana dal caos cittadino. La Silverlake Estate, nel cuore di ambienti incontaminati, è il rifugio ideale per chi sogna di vivere tra innovazione e natura. Scopri come trasformare questo sogno in realtà.

Quanti di noi vorrebbero vivere in una casa galleggiante immersa nel verde, nella natura incontaminata, con un paesaggio mozzafiato? Ebbene, esiste una casa super lussuosa in vendita a poco più di 300mila euro, ovvero 260mila sterline. In realtà, le abitazioni sono diverse e sono state progettate da uno studio di architettura con l'obiettivo di offrire un posto fuori dal tempo e dallo spazio dove ritrovare se stessi: la Silverlake Estate, nel Dorset, strizza l'occhio alla tematica ambientale. La casa galleggiante nel Dorset. Ci troviamo in una contea dell'Inghilterra, il Dorset, dove è possibile acquistare una casa galleggiante per il modico prezzo di 260mila sterline.

